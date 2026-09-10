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Татарстанда яңгырлар көтелә

Татарстанда яңгырлар көтелә

Татарстанда пәнҗешәмбе көнне, 10 сентябрьдә, алмашынучан болытлы һава көтелә, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар ява.

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