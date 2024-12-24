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Прокуратура заставила полицию искать любителя фейерверков из Ростова

Прокуратура заставила полицию искать любителя фейерверков из Ростова

Прокуратура заставила полицию искать мужчину, который запускал фейерверк несмотря на запрет.Житель Ростова-на-Дону принебрёг запретом на запуск фейерверков и решил порадовать ночным салютом жителей многоэтажки на Нагибина.

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Комментарии
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Константин Самарин
Так это давно известно: полицаи без прокурорского пинка лишний раз задницу от стула не оторвут.
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20 час.

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