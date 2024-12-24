Прокуратура заставила полицию искать любителя фейерверков из Ростова

Прокуратура заставила полицию искать мужчину, который запускал фейерверк несмотря на запрет.Житель Ростова-на-Дону принебрёг запретом на запуск фейерверков и решил порадовать ночным салютом жителей многоэтажки на Нагибина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии