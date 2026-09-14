Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира, Александр Зверев — двукратным чемпионом US Open-2026

27-летняя теннисистка Елена Рыбакина, уроженка Москвы, выступающая за Казахстан, и 29-летний немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев завершили теннисный турнир US Open-2026 в Нью-Йорке с победами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым