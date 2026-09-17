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Царьград

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Питер Макс, известный художник, умер в Манхэттене в 88 лет

Питер Макс, известный художник, умер в Манхэттене в 88 лет

Знаменитый американский художник Питер Макс скончался 14 сентября в возрасте 88 лет в Нью-Йорке. Он был известен своими яркими психоделическими работами, а также портретами The Beatles и Джими Хендрикса.

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