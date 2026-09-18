Зеленский: формат Карпатской восьмерки объединяет все карпатские государства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о появлении формата «Карпатской восьмерки» (С8), который объединяет Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию, а также «Евросоюз в целом».
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