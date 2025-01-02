Гибель «Михаила Лермонтова»: как иностранные конкуренты потопили самый роскошный лайнер СССР

Теплоход «Михаил Лермонтов» практически не был известен широкой публике Советского Союза, зато о нем знала элита страны, те люди, которым выпадала редкая возможность отправиться в морской зарубежный круиз.
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