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Рой Кин жестко ответил отцу Холанда: «Кажется, его папа выпивает на матчах. Он вообще запомнит игру с Англией?»

Рой Кин жестко ответил отцу Холанда: «Кажется, его папа выпивает на матчах. Он вообще запомнит игру с Англией?»

Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин поделился мнением о судействе в матче 1/4 финала ЧМ-2026 между Англией и Норвегией и жестко ответил Альф-Инге Холанду, отцу лучшего бомбардира норвежцев Эрлинга Холанда.

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