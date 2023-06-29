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Миранчук интересен «Вероне». Клуб остался в Серии А лишь после стыкового матча

27-летний хавбек «Аталанты» интересен «Вероне», сообщает журналист Николо Скира. В прошлом сезоне россиянин выступал на правах аренды в «Торино», но туринцы приостановили переговоры о его выкупе.

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