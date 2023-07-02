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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Эксперты назвали версию взрыва на батискафе «Титан»: крошечные трещинки

Продолжается расследование гибели в глубинах Северной Атлантики подводного аппарата «Титан». На месте катастрофы идут дорогостоящие поисковые работы, а эксперты высказывают свои версии трагедии взорвавшегося батискафа и его погибшего экипажа.

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