Эксперты назвали версию взрыва на батискафе «Титан»: крошечные трещинки

Продолжается расследование гибели в глубинах Северной Атлантики подводного аппарата «Титан». На месте катастрофы идут дорогостоящие поисковые работы, а эксперты высказывают свои версии трагедии взорвавшегося батискафа и его погибшего экипажа.
Продолжается расследование гибели в глубинах Северной Атлантики подводного аппарата «Титан». На месте катастрофы идут дорогостоящие поисковые работы, а эксперты высказывают свои версии трагедии взорвавшегося батискафа и его погибшего экипажа.
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