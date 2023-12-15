Жителям столицы посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Столичные службы работают в особом режиме из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
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