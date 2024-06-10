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Добрый Мир

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В ФРГ превзошли О.Бендера: проверка показала,что сам СП-2 виноват и от него все беды– газовая игла коварных русских

В ФРГ превзошли О.Бендера: проверка показала,что сам СП-2 виноват и от него все беды– газовая игла коварных русских

Сегодня Только в апреле этого года в Германии сообщили, что началась проверка этой нашумевшей диверсии на «Северных потоках», чтоб найти виновных.

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