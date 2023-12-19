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День памяти Николая Чудотворца: важные традиции и обряды

День памяти Николая Чудотворца: важные традиции и обряды

День памяти Николая Чудотворца: важные традиции и обряды Елена ГалицкаяСегодня, 19 декабря, православные отмечают день памяти Николая Чудотворца – важный церковный праздник, посвященный святому, считающемуся заступником в трудные моменты.

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