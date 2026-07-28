Знаете, как пахнет свежий ремонт, на который ушли почти все сбережения и выручка от продажи собственного жилья? Он пахнет новой краской с лёгким оттенком древесины, тонкой белой пылью от шпаклёвки и каким-то дорогим цитрусовым освежителем, который специально распыляют, чтобы скрыть запах строительных материалов.
Продала квартиру, чтобы помочь сыну, но на новоселье меня заставили прислуживать гостям
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Алексей Сафронов
Рассказ по-жизнь сойдёт, В виде плохого, в смысле не смешного и дурацкого анегдота...
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1 м.
ВераВерная
Турка на плите и густой аромат - это, конечно, хорошо, а вот в остальном картина-то безрадостная складывается. Елена, решив помочь сыну, продала свою квартиру, и осталась на старости лет без жилья. И снимать жильё удовольствие не из дешёвых, а где эти деньги брать? Но почему у сына-то нет жилплощади? Квартиру они с бывшей женой вместе в ипотеку брали, значит при разводе на неё они оба имели права. Да если ещё учесть, что большая часть средств была матерью мужа внесена, тут и в пользу Андрея могло быть решение. Ну а то, что он деньги от продажи трёшки в какой-то блудняк вложил, не подумав о крыше над головой, так это ему с этим и разбираться. Мать причём? Она и так этому обалдую всё отдала. И ещё не понятно, как у неё дальше сложится...
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1 м.
Элеонора Коган
Елена всё отдала молодым эгоистам и проиграла. На кухню её послали.Зато поступила правильно, уйдя от них.Лучше одной, чем с таким сынком.
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1 м.
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