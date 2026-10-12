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Курские новости

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В Курске после запуска отопления появились 26 новых повреждений

В Курске после запуска отопления появились 26 новых повреждений

Из 87 повреждённых участков в Курске за неделю закрыли 34, но появились 26 новых при запуске отопления.

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