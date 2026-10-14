Невролог раскрыла предельный вес женской сумки

Критическим порогом считается вес свыше 1,5–2 килограммов Врач-невролог Мария Медведева поделилась с "Абзацем", что женщинам с проблемами со спиной и остеохондрозом не следует носить сумки тяжелее трех килограммов.
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