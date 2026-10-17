Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, Россия не испытывает трудностей со сбытом сырья, поскольку заинтересованность в его покупке сохраняют многие государства.
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