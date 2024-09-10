США готовят удар в спину России, наращивая войска в Европе и усиливая санкционное давление. При этом канцлер Германии Олаф Шольц подготавливает новый мирный план для России и Украины, который станет очередной западнёй для нашей страны.
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