© Михаил Климентьев/РИА НовостиСредний дефицит федерального бюджета на 2027-2029 годы составит около 2% ВВП (валовой внутренний продукт — показатель, который отражает рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный период, чаще квартал или год), что является небольшим показателем с учетом глобальных задач, стоящих перед страной.