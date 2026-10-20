© Михаил Климентьев/РИА НовостиСредний дефицит федерального бюджета на 2027-2029 годы составит около 2% ВВП (валовой внутренний продукт — показатель, который отражает рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный период, чаще квартал или год), что является небольшим показателем с учетом глобальных задач, стоящих перед страной.
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