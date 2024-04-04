В Ялте бесхозный транспорт будут вывозить и утилизировать

Работа по вывозу брошенных машин в Ялте началась. Об этом сообщили в администрации города. об Бесхозный транспорт выявляют сотрудники муниципального контроля города, затем дело передают в руки работников департамента жилищно-коммунального хозяйства и предприятия «Зеленстрой».