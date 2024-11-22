Журналист из Соединённых Штатов Америки Джереми Кузмаров проинформировал о том, что глава государства Джозеф Байден осознанно увеличивает накал в рамках бушующего на территории Украины противостояния.
Журналист Кузмаров: Байден специально разжигает украинский кризис
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности.....
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