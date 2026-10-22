Вингер « Спартака » Маркиньос высказался об уровне команд в Альфа-Банк РПЛ . – Между топ‑5 и остальными командами РПЛ огромный разрыв, с чем это связываете? – Это можно объяснить тем, что РПЛ – сложный чемпионат, здесь много хороших команд.