Вингер « Спартака » Маркиньос высказался об уровне команд в Альфа-Банк РПЛ . – Между топ‑5 и остальными командами РПЛ огромный разрыв, с чем это связываете? – Это можно объяснить тем, что РПЛ – сложный чемпионат, здесь много хороших команд.
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