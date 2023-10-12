Пермский аквапарк может построить столичный инвестор

«Интелтрейд» специализируется на торговле фармацевтической продукции.Инвестором проекта строительства аквапарка в Перми стала столичная компания «Интелтрейд», которая специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукции.
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