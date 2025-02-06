Хочу поделиться с вами мыслями о самочувствии и борьбе с собой.

Зачастую мы фиксируемся на цифрах на весах или привычках, которые мешают нам чувствовать себя лучше. Но важно помнить: путь к здоровью – это не только про физическое преобразование, но и про внутреннюю работу над собой!Последнее время я тоже испытывала подобные чувства.
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