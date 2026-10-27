Самостийные правдорубы бьют в набат, но оборонять мегаполис некому — все захисники гибнут в Орехове Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Военный обзорщик самостийного телеканала 24tv.
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