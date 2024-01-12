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Вкусная идея для праздничного стола – сочное мясо под сырной корочкой

Свинина – отличное решение как для праздничного, так и для повседневного меню. Ведь сочное мясо, запеченное в духовке под слоем тертого сыра, органично дополнит любую трапезу и полюбится с первого укуса даже искушенным гурманам.

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