"Известия": после мартовских блокировок в России стали чаще скачивать VPN

С начала весны рост загрузок сервисов VPN вырос примерно на 30% от среднестатистических показателей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Юрия Шабалина, генерального директора компании "Стингрей Технолоджиз", которая специализируется на информационной безопасности мобильных приложений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии