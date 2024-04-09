"Известия": после мартовских блокировок в России стали чаще скачивать VPN

С начала весны рост загрузок сервисов VPN вырос примерно на 30% от среднестатистических показателей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Юрия Шабалина, генерального директора компании "Стингрей Технолоджиз", которая специализируется на информационной безопасности мобильных приложений.