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Спички - не игрушка

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В ООН обвинили Россию в создании помех спутниковым системам ЕС

В ООН обвинили Россию в создании помех спутниковым системам ЕС

В Международном союзе электросвязи ООН считают, что эти помехи повлияли на работу французской и шведской спутниковых сетей Международный союз электросвязи (МЭС) ООН выступил с утверждением, что Россия якобы создает помехи европейским спутниковым системам и использует для этого, в том числе, граничащую с Польшей и Литвой территорию Калининградской области.

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