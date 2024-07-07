🎨 Эйнштейн всё, теперь точно Граффити закрасили и превратили вот в это. Уходит эпоха необычных граффити.
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🎨 Эйнштейн всё, теперь точно Граффити закрасили и превратили вот в это. Уходит эпоха необычных граффити.