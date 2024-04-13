Выпускники Петербурга досрочно написали ЕГЭ по химии и истории

Результаты объявят не позднее 26 апреля Всего в Петербурге на досрочную сдачу ЕГЭ по химии и истории было зарегистрировано 78 человек: 75 студентов средних профессиональных учреждений, два выпускника текущего года и один выпускник прошлых лет.