Про блокировку Youtube в России

Про блокировку Youtube в РоссииТретьего дня YouTube уничтожил и забанил каналы российских артистов, в том числе каналы SHAMANа, Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Олега Газманова, Григория Лепса и актёра Вячеслава Манучарова.
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