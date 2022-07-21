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Politico: Конгресс США может признать Россию спонсором терроризма, если это не сделает Госдеп

Politico: Конгресс США может признать Россию спонсором терроризма, если это не сделает Госдеп

Сейчас в списке таких стран находятся Иран, Северная Корея, Куба и СирияСпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила главу Госдепартамента Энтони Блинкена, что если ведомство не признает Россию страной — спонсором терроризма, это сделают американские законодатели.

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