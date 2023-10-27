В Южном Тушине реконструировали две большие зоны отдыха

В Южном Тушине завершено комплексное благоустройство двух знаковых для района зон отдыха. Теперь приятно отдохнуть и в знаменитом овраге природно-исторического парка «Тушинский», и возле деривационного канала.
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