Русских уравняли с мигрантами: Госдума отказалась ограничивать приезжих в праве на маткапитал

Государственная Дума не поддержала ограничение на маткапитал для вступивших в русское гражданство.Ранее в Госдуму поступил законопроект от "Справедливой России - За правду", предлагавший ограничить права на маткапитал для только получивших русское гражданство людей.
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