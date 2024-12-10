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Танкисты ВС России прямой наводкой уничтожили позицию боевиков ВСУ в зоне СВО

Танкисты ВС России прямой наводкой уничтожили позицию боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Танкисты группировки войск "Восток" из Бурятии прямой наводкой уничтожили укрепленную огневую точку военнослужащих ВСУ и украинских националистов на одном из направлений в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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