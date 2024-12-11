Простое средство, которое снижает темп старения организма

Противостоять радиации, ультрафиолетовому облучению, кислородным радикалам, отодвинуть приближение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, снизить темп старения и риск заболевания раком Противостоять радиации, ультрафиолетовому облучению, кислородным радикалам, отодвинуть приближение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, снизить темп старения и риск заболевания раком нам помогает такое вещество, как ликопин.