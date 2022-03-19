Российские войска уничтожили 69 военных объектов ВСУ в ночь на 19 марта

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ликвидировала 69 военных объектов Вооруженных сил Украины в ночь на 19 марта.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ликвидировала 69 военных объектов Вооруженных сил Украины в ночь на 19 марта.
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