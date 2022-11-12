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Дарвин Хэм: «Надо продолжать борьбу и искать работающие комбинации»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после поражения от «Сакраменто» (114:120) заявил, что тренерский штаб продолжит работу в надежде исправить ситуацию.

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