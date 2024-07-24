В Удмуртии педофила осудили на 18 лет колонии особого режима

МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН, 24 июля, ФедералПресс. Малопургинский районный суд Удмуртской Республики приговорил ранее судимого 51-летнего жителя Киясовского района к 18 годам колонии за насильственные действия сексуального характера.
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