Раскрыта самая частая причина икоты

Наиболее распространенной причиной появления у взрослого человека икоты может быть алкоголизм. Также это способно указывать на наличие беременности, переохлаждение, стресс и питание на ходу, сообщила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская, передает РИА Новости.
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