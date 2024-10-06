Раскрыта самая частая причина икоты

Наиболее распространенной причиной появления у взрослого человека икоты может быть алкоголизм. Также это способно указывать на наличие беременности, переохлаждение, стресс и питание на ходу, сообщила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская, передает РИА Новости.