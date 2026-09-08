🚎 Из-за отсутствия напряжения троллейбусы в Севастополе меняют маршруты Троллейбусные маршруты № 4, 12, 14, 17, 19, 20 следуют с увеличенным интервалом движения, сообщили в правительстве города.
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