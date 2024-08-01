Во Владимирском ракетном объединении проведен смотр-конкурс на лучший полк по организации несения боевого дежурства

В ходе конкурса проверялись вопросы организационной работы командиров, штабов и служб по руководству боевым дежурством.
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