Что такое любовь? 10 культовых цитат, авторов которых мало кто помнит

Каждый человек переживает любовь по-своему, и у всех она разная Источник: Кадр из фильма «Властелин колец» Я скорее разделю смертную жизнь с тобой, чем проживу все эпохи мира в одиночестве (Джон Рональд Руэл Толкин, «Властелин колец: Братство кольца») Любовь — это когда двое едины.