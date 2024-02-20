Что такое любовь? 10 культовых цитат, авторов которых мало кто помнит

Каждый человек переживает любовь по-своему, и у всех она разная Источник: Кадр из фильма «Властелин колец» Я скорее разделю смертную жизнь с тобой, чем проживу все эпохи мира в одиночестве (Джон Рональд Руэл Толкин, «Властелин колец: Братство кольца») Любовь — это когда двое едины.
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