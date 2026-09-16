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Пятый канал

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Третьяковская галерея закроет одно из зданий: что будет с экспозицией

Третьяковская галерея закроет одно из зданий: что будет с экспозицией

Здание Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве перестанет принимать посетителей в марте 2027 года перед предстоящим ремонтом.

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