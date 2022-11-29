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Иван Игнатьев: «Был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»! Выберемся из этой ситуации»

Иван Игнатьев считает, что «Локомотив» исправить турнирное положение во второй части сезона. После 17 туров москвичи занимают в таблице Мир РПЛ 14-е место.

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