Автоматизированный паспортный контроль появится еще в двух аэропортах

Об оснащении столичной и екатеринбургской воздушных гаваней Внуково и Кольцово автоматизированных комплексов паспортного контроля информирует ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление главы транспортного ведомства Виталия Савельева.
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