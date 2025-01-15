Мэр Черемхово прокомментировал взрыв в пункте выдачи заказов

14 января в Черемхово произошел взрыв в пункте выдачи заказов Wildberries на улице Забойщика, 26. Взрыв произошел в отдельно стоящем пристроенном помещении пятиэтажного жилого дома, не затронув несущие конструкции.
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