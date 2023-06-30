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Рецидивист из Новгородского района за одно лето совершил семь преступлений

Рецидивист из Новгородского района за одно лето совершил семь преступлений

Розыск этого человека начался после того, как в октябре 2021 году в Новгородский межмуниципальный отдел полиции позвонила жительница деревни Финёв Луг Новгородского района и сообщила, что несколькими минутами ранее в дом пожилой соседки явился нез .

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