«Крах возможен»: в ЦРУ увидели новые риски для Израиля

ЦРУ предупреждает о риске масштабного внутреннего конфликта в Израиле, сообщает независимое сетевое издание Drop Site News со ссылкой на закрытый аналитический документ ведомства.
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