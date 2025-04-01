Визит в Киев спикеров и вице-спикеров европейских стран является демонстрацией того, что Европа готова продолжать конфликт на Украине.
Марков: Европа хочет, чтобы Украина воевала до 2030 года
Комментарии
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Eduard
Все эти появления в стране чужой незаконны.Если Украиеа колония Греции,пожалуйста укропы укажите это в Конституции!
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23 час.
Eduard
А поезд надо было взорвать!
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23 час.
Eduard
Украина не пригород Берлина и ему гандону ничего не должна.Ему егр жена должна хад по ночам подставлять!
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23 час.
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