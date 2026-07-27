Максим Ликсутов: с начала года эвакуаторы "Московского паркинга" помогли 170 мотоциклистам, попавшим в ДТП

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, сотрудники службы эвакуации дежурят на дорогах круглосуточно, оперативно выезжают по вызовам экстренных служб и бесплатно перемещают повреждённые авто и мотоциклы.