Максим Ликсутов: с начала года эвакуаторы "Московского паркинга" помогли 170 мотоциклистам, попавшим в ДТП

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, сотрудники службы эвакуации дежурят на дорогах круглосуточно, оперативно выезжают по вызовам экстренных служб и бесплатно перемещают повреждённые авто и мотоциклы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)