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Metro Москва

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Максим Ликсутов: с начала года эвакуаторы "Московского паркинга" помогли 170 мотоциклистам, попавшим в ДТП

Максим Ликсутов: с начала года эвакуаторы "Московского паркинга" помогли 170 мотоциклистам, попавшим в ДТП

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, сотрудники службы эвакуации дежурят на дорогах круглосуточно, оперативно выезжают по вызовам экстренных служб и бесплатно перемещают повреждённые авто и мотоциклы.

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